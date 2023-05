Fussball 1. Liga – FCW U21 verliert gegen GC Die U21 des FC Winterthur verliert das 1.-Liga-Duell gegen die Alterskollegen der Grasshoppers 0:3 (0:2). Die Winterthurer spielten nicht schlecht, agieren aber momentan ohne Fortune. red

FCW-Stürmer Laurin Vögele hatte mit einem Kopfball an die Latte Pech. Foto: Urs Kindhauser

Das Nachwuchsteam des FCW startete im Februar gut in die zweite Hälfte der Meisterschaft – mit einem fetten Punktepolster aus der starken Vorrunde und dem neuen Trainer Fabio Digenti, der frischen Wind in die Mannschaft brachte. Mit zehn Punkten aus den ersten sechs Spielen durften sie auf der Schützenwiese zufrieden sein, knappe Niederlagen gab es nur gegen die beiden starken Spitzenteams aus dem Tessin.

Doch seit April harzt es: Alle vier Spiele gingen verloren – am Samstag nun auch das fünfte, das Prestigeduell gegen die U21 der Grasshoppers: «Wir haben uns viel vorgenommen und nicht schlecht gespielt», sagte Digenti nach dem verdienten Sieg von GC. Doch es war wie in den Niederlagen zuvor: «Wir wollten, aber konnten nicht.» Digenti sieht das momentane Problem auf der mentalen Ebene: Auch gegen die Zürcher fällt das erste Tor früh (9.) und für den Gegner. Es ist ein Déjà-vu, das die jungen Winterthurer momentan lähmt und dem Gegner weitere leichte Tore beschert: So fiel der zweite Treffer nach einer halben Stunde durch einen Schuss aus sehr spitzem Winkel. «Da standen wir defensiv schlecht», bilanzierte Digenti.

«Wir müssen es wieder schaffen, die Null zu halten.» Fabio Digenti, Trainer FCW U21

Der FCW erarbeitete sich zwar einige Möglichkeiten, richtig gute Chancen gab es aber nur zwei: Nach einem Eckball in der 70. traf Laurin Vögele mit einem guten Kopfball nur an die Latte. Bezeichnenderweise landete der Ball auch in der 83. Minute nicht im gegnerischen Tor: Der Schuss von Leon Duong strich nur knapp am Tor vorbei – und auch an Noe Holenstein (19), der zwar am richtigen Ort stand, den Ball aber trotzdem nicht erwischte.

Stattdessen fiel auf der Gegenseite das vorentscheidende 0:3 durch einen direkt verwandelten Freistoss aus 20 Metern ins hohe Eck. «Gewiss ein schönes Tor, aber solche Möglichkeiten dürfen wir schon gar nicht zulassen», sagte Digenti, und bei der Defensivarbeit will der Ausbildner ansetzen: «Wir müssen es wieder schaffen, die Null zu halten.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.