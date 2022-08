U21 im Tessin – FCW U21 verliert in den Schlussminuten Die U21 des FC Winterthur forderte im Tessin den Leader FC Paradiso. Die jungen Winterthurer mussten sich erst in der Nachspielzeit geschlagen geben. Gregory von Ballmoos

Der bisher einzige Torschütze für die U21 des FCW in dieser Saison: Bleard Demi. Foto: Urs Kindhauser

In der letzten Minute liessen sich die Winterthurer den gewonnen-geglaubten Punkt noch abnehmen. In der 90. Minute traf Bleard Demi per Penalty zum 1:1 – doch in der Nachspielzeit kassierten die jungen Winterthurer noch das 1:2. Torschütze war Routinier Patrick Rossini. Der Mittelstürmer des FC Paradiso hat eine lange Vergangenheit in der Challenge League, unter anderem beim FC Schaffhausen und dem FC Aarau. Rossini verwertete einen Angriff über die rechte Seite.