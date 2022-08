U21 spielt Unentschieden – FCW U21 wieder nahe am Sieg Die U21 des FC Winterthur muss sich trotz einer guten Leistung in Uzwil mit einem 0:0 begnügen. Gregory von Ballmoos

Jahaim Kissling hatte seine Aussenbahn in Uzwil stets im Griff. Archivbild: Urs Kindhauser

Punkte sammeln, um das Saisonziel «Nichtabstieg» möglichst schnell zu erreichen. Das war das Ziel der U21 am Mittwochabend in Uzwil. Und dass der FCW dieses Ziel durchaus ernst nahm, sah man bereits am Morgen im Training des «Eins». Mit Armin Abaz, Marin Cavar, Pascal Hammer, Hekuran Kryeziu, Samuel Ballet, Carmine Chiappetta und Florian Kamberi fehlten gleich sieben Spieler, um sich für den Abend zu schonen.