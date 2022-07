Nach Aufstieg in die Super League – FCW übernimmt die Hälfte der Einsatzkosten der Stadtpolizei Mit einer Leistungsvereinbarung haben die Stadt und der FC Winterthur sich darauf geeinigt, die Kosten für die Polizeieinsätze bei künftigen Heimspielen untereinander aufzuteilen.

Die Kosten für Einsätze der Stadtpolizei im Zusammenhang mit Heimspielen des FC Winterthur werden in der neuen Saison deutlich höher ausfallen als bisher. Symbolfoto: Stadtpolizei Winterthur

Die Stadtpolizei ist während Heimspielen des FC Winterthur für die Sicherheit rund um das Stadion zuständig. In der kommenden Saison werden diese Kosten deutlich höher sein als bisher. Grund dafür ist der Aufstieg in die Super League. Der Stadtrat hat deshalb bereits zusätzliche Mittel für die Stadtpolizei bewilligt. Nun hat die Stadt zudem eine Leistungsvereinbarung mit dem Club getroffen: Der FCW wird die Hälfte der Einsatzkosten der Stadtpolizei im Zusammenhang mit den Heimspielen übernehmen. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Laut kantonalem Polizeigesetz ist es der Stadtpolizei erlaubt, für ausserordentliche Einsätze bei Anlässen eine Kostenbeteiligung vom Veranstalter zu verlangen. Mit der Aufteilung der Kosten honoriere die Stadt die gute Fanarbeit des Clubs für eine friedliche Fussballkultur sowie die Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen im Stadion, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei der Festlegung der maximalen Höhe der Beteiligung habe der Stadtrat Wert darauf gelegt, dass der FCW zuerst seine finanzielle Basis verbreitern könne. Das Kostendach werde darum über mehrere Jahre hinweg schrittweise auf 500’000 Franken erhöht.

zim

Fehler gefunden?Jetzt melden.