Winterthur verliert gegen Luzern – FCW unterliegt Luzern – das Resultat ist aber nur zweitrangig Eine knappe 1:2 Niederlage bezog der FC Winterthur im ersten Spiel unter Trainer Bruno Berner. Der FCW hätte aber gerade so gut gewinnen können. Gregory von Ballmoos

Der einzige FCW-Torschütze: Neftali Manzambi traf per Penalty-Nachschuss. Foto: Gregory von Ballmoos

Am Montag stand der FC Winterthur in dieser Saison zum ersten Mal auf dem Platz, am Freitagabend folgte das erste Spiel. Dass dieses verloren ging, war höchstens zweitrangig. «Wir sind im Aufbau, haben einige Erkenntnisse gewonnen und alle Spieler sind gesund – es war also fast ein perfekter Match», bilanzierte FCW-Trainer Bruno Berner nach dem Spiel.