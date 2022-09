FCW am Drei-Städte-Turnier – FCW verliert Kurztest gegen GC – zeigte aber eine gute Leistung Der FCW spielte je eine Halbzeit gegen GC und den FC Uster. Einmal gewann er 1:0, einmal verlor er mit demselben Resultat. Gregory von Ballmoos

Timothy Fayulu spielte im Test gegen GC eine Halbzeit. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Zwei kleine Tests absolvierte der FC Winterthur kurz nach der Nationalmannschaftspause. In Uster spielte er im Rahmen des Drei-Städte-Turniers je 45 Minuten gegen den FC Uster aus der 2. Liga Interregio und GC. In den 45 Minuten gegen den anderen Super Ligisten zeigte eine ordentlich bis gute Leistung. Von Beginn weg war der FCW präsent und das bessere Team. Nach zehn Minuten hatte Nisham Burkart eine erste Chance. Er traf den Ball nach der Hereingabe von Remo Arnold nicht richtig.

Auffällig war, dass Trainer Bruno Berner, wie schon gegen YF Juventus, im Cup gegen den FC Meyrin und zuletzt gegen Karlsruhe auf eine vierer Abwehrkette setzte. Doch die Abwehrkette war kaum gefordert, denn dem FCW gelang es, das Spielgeschehen von seinem Tor wegzuhalten. Mehr noch: Er kam zu diversen guten Chancen. Samuel Ballet nach einer Einzelleistung, Samir Ramizi nach einem schön vorgetragenen Angriff, Neftali Manzambi per Kopf oder Ballet nach einer Hereingabe von Michael Gonçalves hatten gute Gelegenheiten.

Doch es war am Schluss ähnlich wie schon oft in dieser Saison. Am Schluss gewinnt der Gegner. Durch einen gutgetretenen Corner ging GC in Führung. Das 1:0 hielt bis zum Schlusspfiff bestand. Trotzdem meinte Trainer Berner nach dem Spiel, dass dieser Auftritt Mut gebe.

GC – FC Winterthur Infos einblenden Sportplatz Buchholz, Uster Tore: 31. Margreitter 1:0 GC: Hammel; Schmid (Seko), Ribeiro, Margreitter, Li Lei, Bolla; Ndenge, Kawabe, Morandi; Schettine, Demhasaj. FCW: Fayulu; Diaby, Gelmi, Lekaj, Gonçalves; Arnold, Corbaz; Ballet, Ramizi, Burkart; Manzambi. Verwarnung: 26. Kawabe (Foul)

Nur 1:0 gegen Uster

Zuvor sah das etwas anders aus. Der FCW spielte in einer anderen Aufstellung gegen den FC Uster, eine 2. Liga Interregio-Mannschaft. Aufgedrängt hat sich dabei keiner des Teams, das mit vier U21-Spielern ergänzt wurde. Einzig Florian Kamberi traf in der 18. Minute zum 1:0. Matteo Di Giusto setzte sich zuvor auf der linken Seite durch und bediente Kamberi in der Mitte. Der Stürmer konnte nicht anders als zu treffen. Es war eine von nur drei Chancen des Stürmers, viel mehr Möglichkeiten hatte der Super Ligist auch nicht. Positiv ist, dass der FCW in der Defensive einigermassen solid stand. Dennoch kam Uster zu zwei guten Chancen, Torhüter Jozef Pukaj musste jedoch nicht eingreifen.

FC Uster – FC Winterthur 0:1 Infos einblenden Sportplatz Buchholz, Uster. Tor: 18. Kamberi (Di Giusto) 1:0. FCW: Pukaj; Schättin, Hasani, Schmid, Schudel; Abedini; Di Giusto, Dakaj, Seier, Vögele; Kamberi.

