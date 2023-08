FCW vor dem ersten Duell mit dem Aufsteiger – In Lausanne startet der FCW in entscheidende Wochen Der Spielplan will es, dass der FC Winterthur in den nächsten vier Wochen auf alle drei Aufsteiger trifft. Favorit ist er trotzdem nicht immer. Gregory von Ballmoos

Aliou Baldé und Rares Ilie feiern den Führungstreffer gegen GC. Die beiden Flügel überzeugen bereits in den ersten Auftritten. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Lausanne-Sport, Yverdon, Aarau, Lausanne-Ouchy. Das ist das Programm des FC Winterthur im nächsten Monat. Es sind bereits im September entscheidende Wochen für den FC Winterthur. Im Cup wäre ein Ausscheiden auf dem Brügglifeld eine Enttäuschung, das, weil der FCW doch einen grossen Schritt nach vorne gemacht hat in seinem Jahr in der Super League. Das sah man insbesondere im Direktduell mit den Aargauern im Test vor der Saison. Der FCW gewann auf überzeugende Weise 2:0. Das Spiel wurde auf den Sonntag, 16. September, angesetzt.

In der Meisterschaft sind es entscheidende Wochen, weil der FCW in den drei Spielen gegen die Aufsteiger aus der Westschweiz punkten muss. Nach diesen drei Partien weiss der FCW, wo er in etwa steht und wo die Saison hingehen könnte. Von «Wochen der Wahrheit» will Trainer Patrick Rahmen aber nichts wissen. «Das ist einfach der Spielplan», sagt er. Zu Beginn der Saison sei es schwierig gewesen, weil man gleich gegen drei Topteams antreten musste, nun kämen die drei Aufsteiger. «Wir müssen an uns arbeiten; wenn die Leistung stimmt, kommen auch die Punkte.»

«Schwieriges Spiel»

Auch wenn der FCW auf die Aufsteiger trifft, ist er noch lange nicht Favorit. Insbesondere am Sonntag auswärts gegen Lausanne-Sport ist die Ausgangslage offen. «Es gibt einen schwierigen Match. Sie sind gut drauf, sie sind physisch gut, und sie haben Phasen, in denen sie richtig gut spielen», sagt FCW-Trainer Patrick Rahmen. Er hat die Lausanner intensiv beobachtet, war beim Spiel gegen den FC Basel sogar im Stadion. Man brauche die Ernsthaftigkeit gegen den Ball und wolle nicht zu viel zulassen. «Wenn du zu 0 oder zu 1 spielen kannst, spricht viel dafür, dass du Punkte mitnehmen kannst», sagt Rahmen. Vor allem, weil man in der Offensive in allen Spielen gezeigt habe, dass man torgefährlich sei.

Die Waadtländer stehen wie der FCW nach vier Spielen bei vier Punkten. Gegen GC gab es einen, gegen Basel drei Punkte. Die Westschweizer haben auch durch ihre Partnerschaft mit Nizza einige interessante Spieler im Kader. Zum Beispiel die beiden wendigen, 20-jährigen Flügel Aliou Baldé und Rares Ilie. Unter der Woche verpflichteten die Lausanner zudem einen neuen Torhüter. Karlo Letica wechselt von Hammerstadt aus Rumänien. Damit dürfte der ehemalige Winterthurer Raphael Spiegel wohl nur noch dritter Torhüter sein.

Kunstrasen und Kadergrösse

Auch beim FC Winterthur tat sich etwas bezüglich des Personals. Roman Buess steht wieder zur Verfügung, und auch Roy Gelmi ist wieder fit. Der Innenverteidiger Gelmi wird aber kaum im Aufgebot stehen, dazu ist der Kader des FCW zu breit und er noch nicht fit genug. Verletzt gemeldet ist einzig noch Francisco Rodriguez. Er ist aber nicht der Einzige, der zuschauen muss. Auch Silvan Sidler wird nur auf der Tribüne sitzen. Der Aussenverteidiger ist gesperrt. Er hat sich die schnellstmögliche Gelbsperre eingehandelt – in vier Spielen sah er viermal die Gelbe Karte. Für ihn dürfte Adrian Gantenbein in die Startelf rücken und Michael Gonçalves auf die Bank. Es wäre dies erst das zweite Meisterschaftsaufgebot für den Rechtsverteidiger Gonçalves. Gerade für ihn sei die Situation schwierig, weiss auch Trainer Rahmen, kurzum: «Der Kader ist einfach zu gross, wir werden nicht allen Spielern gerecht.» Es gebe Spieler, die nicht aufs Matchblatt kämen, und andere, die nur auf der Bank sässen.

Trainiert hat der FCW übrigens in den letzten Wochen auf dem Kunstrasen. Denn YB, Wettswil-Bonstetten und auch Lausanne-Sport haben einen Plastikuntergrund auf ihren Plätzen.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.