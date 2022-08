Vor dem Kellerduell FCW - FCZ – FCW wirbt mit Charmeoffensive bei Gästefans Bloss 800 Plätze stehen auf der Schützenwiese für Gästefans bereit. Zu wenig, wenn der FCZ auf der Schützi gastiert. An einem Treffen hat der FCW für Verständnis geworben. Gegenüber anderen Spielen erhöht die Stadtpolizei ihre Präsenz. Patrick Gut

Blick auf den Gästesektor, als sich der FC Winterthur und der FCZ im Mai 2017 in der Challenge League gegenüberstanden. Der FCW verlor damals mit 0:3. Archivfoto: Sabina Bobst

Am Sonntag steht auf der Schützenwiese das erste grosse Derby zwischen dem FCW und dem FCZ an, seit die Winterthurer wieder erstklassig sind. Die Begegnung birgt auch eine gewisse Brisanz, weil es sich um das Kellerduell handelt. Beide Mannschaften haben in den ersten vier Spielen der Saison einen Punkt erkämpft. Der FCZ blieb dabei torlos, und so ist der aktuelle Schweizer Meister sogar das Schlusslicht der Liga. Eine Situation, die manchem Fan nicht behagen dürfte. Für reichlich Zündstoff ist also gesorgt.