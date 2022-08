FCW im Cup – FCW zum ersten Mal unter Berner Favorit Der FC Winterthur reist zur ersten Cuprunde nach Wohlen. Dort trifft er auf den Erstligisten FC Muri. Gregory von Ballmoos

FCW-Mittelfeldspieler Arlind Dakaj, hier im Dress der U21, kam in Muri zur Welt. Foto: Urs Kindhauser

Es ist eine Premiere für den FC Winterthur in der Saison 2022/23. Zum ersten Mal ist er in einem Pflichtspiel unbestrittener Favorit. Das ist eine neue Ausgangslage für den Aufsteiger. Bisher waren die Winterthurer in dieser Saison immer Aussenseiter.