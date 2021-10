Dank einem 1:0-Heimsieg gegen Yverdon – FCW zum zweiten Mal Nummer 1 der Challenge League Drei Wochen nach dem ersten schaffte der FC Winterthur den zweiten Sprung an die Spitze der Challenge League. Dank einem 1:0 im Heimspiel gegen den zähen Aufsteiger Yverdon-Sport. Hansjörg Schifferli

Die FCW-Spieler durften sich zum zweiten Mal für den Sprung an die Spitze der Challenge League feiern lassen. Foto: Madeleine Schoder

Die Winterthurer hatten gegen Yverdon, das seit dem Trainerwechsel von Jean-Michel Aeby zu Uli Forte nach drei Niederlagen deutlich erstarkt war, einen zähen Kampf erwartet. Den bekamen sie dann auch geliefert. An seinem Ende stand der budgetierte Heimsieg des FCW, aber wirklich entschieden war der Kampf erst nach über sechs Minuten der Nachspielzeit und einigen Turbulenzen mit zwei Roten Karten in der Endphase. Der Sieg des FCW war zwar verdient, aber mit nur einem Tor Reserve eben so knapp, dass er sich bis zum Abpfiff einer unangenehmen Überraschung aussetzte.