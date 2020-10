Fussball 1. Liga Frauen – FCW zurück an der Spitze Beim FC Appenzell erspielen sich die FCW-Frauen einen verdienten 6:0-Sieg. Seraina Kaufmann

Nuria Lanzicher traf in Appenzell zweimal für die FCW-Frauen. Foto: Urs Kindhauser

Die FCW-Frauen schlugen den FC Appenzell auswärts 6:0. Die Winterthurerinnen übernahmen früh das Spieldiktat und erspielten sich zahlreiche Torchancen. So konnte Cindy Fuchs bereits in der 13. Minute die Führung nach einem sehenswerten Freistoss erzielten. In der 28. Minute versenkte Nuria Lanzicher nach einem Eckball den Ball im Netz. Mit der verdienten 2:0-Führung ging es in die Pause.

FC Appenzell – FC Winterthur 0:6 (0:2) Infos einblenden Tore: 13. Fuchs 0:1, 28. Lanzicher 0:2, 46. Lanzicher 0:3, 63. Hofmann 0:4, 72. Tanner 0:5, 89. Breitenmoser 0:6FCW: Furrer; Malacarne, Hürlimann, Mönch (65. Nederstigt), Kaufmann (76. Lübke); Hofmann (65. Schläfli), C. Fuchs, Akanji, Von Allmen, Lanzicher (69. Tanner); Rauch (52. Breitenmoser).