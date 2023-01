Pannen bei den Zürcher Wahlen – FDP-Flyer im offiziellen Wahlcouvert: «Saubere Wahl ist nicht mehr möglich» Die Dietiker SP prüft einen Stimmrechtsrekurs wegen der Flyer-Panne in Geroldswil. Eine Politikerin spricht von einer heiklen Wahlverzerrung. Pascal Unternährer

Heisser Wahlkampf in der Winterkälte: Plakate für die Kantonsratswahlen in Weisslingen. Foto: Sabina Bobst

Rosmarie Joss findet es «suspekt», dass ausgerechnet in Geroldswil, in dessen Gemeinderat die FDP die absolute Mehrheit hat, Flyer mit vier freisinnigen Kandidierenden in die offiziellen Wahlcouverts gesteckt wurden. «Die SP wurde nicht angefragt, ob sie auch einen Wahlflyer beisteuern will», sagt die SP-Kantonsrätin aus Dietikon.