Ersatzwahlen in Brütten – FDP nominiert Kirchgemeindepräsidenten Martin Egli präsidiert seit zehn Jahren die Kirchgemeinde Brütten. Jetzt schlägt ihn die FDP Brütten als Ersatz für den zurückgetretenen Gemeinderat Beat Lanz (FDP) vor. Dagmar Appelt

Martin Egli will weiterhin politische Verantwortung übernehmen. Foto: Nathalie Guinand

Als Ersatz für den aus dem Gemeinderat zurückgetretenen Beat Lanz (FDP) nominiert die FDP Brütten den 60-jährigen Martin Egli. Egli ist seit zehn Jahren Kirchenpflegepräsident in Brütten und von Beruf diplomierter Innenarchitekt und Bauführer. Zudem ist er als Leiter und Dozent an der Höheren Fachschule für Bauplanung und Innenarchitektur in Zürich tätig. Aus Sicht der Partei bringe er damit die idealen Erfahrungen und Qualifikationen für die Aufgaben im Gemeinderat mit, schreibt die FDP. Für ihn seien eine positive und transparente Zusammenarbeit zwischen den Einwohnern, der Verwaltung und den Behörden sowie pragmatische Lösungsansätze der Schlüssel zum Erfolg, um Brütten nachhaltig zu entwickeln.