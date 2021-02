Neue Brücke über die Limmat – FDP-Politiker überrascht mit Idee zur Entlastung des Rosengartens Gemeinderat Andreas Egli (FDP) schwebt eine Brücke vom Milchbuck über die Limmat ans Sihlquai vor. Dafür müsste die Badi verschoben werden. Lorenzo Petrò

Ob sie noch so zahlreich kommen, wenn ihnen hier eine geschwungene Brücke hoch über der Limmat die Sonne stiehlt? Badende am oberen Letten. Foto: Samuel Schalch

Das Verkehrsproblem am Rosengarten könnte auch radikal anders gelöst werden, findet FDP-Gemeinderat Andreas Egli. Im Alleingang präsentierte er am Donnerstagnachmittag seine Idee dem Stadtrat und Kommissionskollegen. Die Stadtzürcher FDP habe den Vorschlag zwar prüfenswert gefunden, sagt Egli. Doch offenbar traut sie der Sache nicht ganz.

Dem Juristen schwebt eine geschwungene Brücke über die Limmat vor. «Calatrava wäre für den Brückenbau meine erste Wahl», verrät Egli in seinem Schreiben. Das Bauwerk soll vom Tunnelausgang am Milchbuck stadtauswärts hinunter ans Sihlquai führen und so die Rosengartenstrasse entlasten, für deren «stadtverträgliche Umgestaltung» sich der Gemeinderat vor wenigen Tagen ausgesprochen hat – auch die FDP (lesen sie hier mehr dazu). Egli fürchtet jedoch eine allzu stark auf die Beruhigung des Autoverkehrs fokussierte Lösung mit Fussgängerstreifen und Tempo 30 und bittet den Stadtrat, über seinen «Teetässchen-Tellerrand» hinaus nach praktikablen Lösungen zu suchen.