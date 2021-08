Delegiertenversammlung im Haus Metropol – FDP sagt Ja zum Energiegesetz Mit grosser Mehrheit stellen sich die Freisinnigen gegen den Hauseigentümerverband und hinter ihre Kantonsratsfraktion. Daniel Schneebeli

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie fand die Delegiertenversammlung der Zürcher FDP wieder in einer Präsenzveranstaltung im Haus Metropol in Zürich statt. Foto: TA-Archiv

Die Zürcher Freisinnigen haben am Dienstagabend an ihrer Delegiertenversammlung in Zürich die Ja-Parole zur Änderung des Energiegesetzes gefasst, über die im November 2021 abgestimmt wird. Lediglich 9 Delegierte stimmten Nein, 4 enthielten sich ihrer Stimme. Total waren 124 Stimmberechtigte anwesend. Damit stellt sich die FDP gegen den Hauseigentümerverband, der das Referendum ergriffen hat und das Gesetz bekämpft.

Gleichzeitig votierten die Freisinnigen gleich wie ihre Kantonsratsfraktion, die im Parlament fast geschlossen für das Gesetz gestimmt hatte.

Mit dem geänderten Energiegesetz soll im Gebäudebereich der Ausstoss von CO 2 bis 2050 auf netto null gesenkt werden. Wichtigster Streitpunkt ist, wie fossile Heizungen durch CO 2 -neutrale Heizungen zu ersetzen sind. Gemäss Energiegesetz dürften Öl- und Gasheizungen nur noch mit gleichen Heizsystemen ersetzt werden, wenn der Einbau eines CO 2 -neutralen Systems über die ganze Lebensdauer über fünf Prozent teurer wäre.

Allerdings gibt es eine relativ grosszügige Härtefallregelung, die nicht zuletzt auf Drängen der FDP ins Gesetz aufgenommen wurde.

Neues Wahlreglement

Die Freisinnigen verpassten sich zudem ein neues Wahlreglement. Die Delegierten sprachen sich am Dienstagabend mit 64:60 Stimmen für die etwas konservativere von zwei Varianten aus. Neu ist nicht mehr eine Findungskommission allein für die Listengestaltung bei den Nationalratswahlen zuständig. Die Delegiertenversammlung soll ihr zuvor die Strategie vorgeben – zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Frauen auf den Spitzenplätzen. Mit der progressiveren Variante hätte die Delegiertenversammlung die Listenplätze per Abstimmung vergeben.

Daniel Schneebeli ist Blattmacher und Redaktor im Ressort Zürich des «Tages-Anzeigers». Er ist Kantonsratsberichterstatter und schreibt vorwiegend über politische Themen und Personen. Seit 1989 ist er im Journalismus tätig, zuerst beim «Zürcher Unterländer» und ab 1996 beim «Tages-Anzeiger».

