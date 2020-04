Laver Cup – Federer verschiebt sein Turnier um ein Jahr Das jeweils prominent besetzte Show-Tennisturnier findet erst im September 2021 statt, bleibt aber in Boston. kk/dpa

Ready für die Präsentation? Noch nicht ganz. Zum Glück kann sich Stefanos Tsitsipas auf seinen Teamcaptain Björn Borg verlassen. Dieser sorgt für den letzten Schliff am Griechen. kein Anbieter/Getty Images/Julian Finney Unter den wachsamen Augen Fabio Fogninis. Ob der Italiener auch Hilfe in Anspruch nehmen muss? kein Anbieter/Getty Images/Julian Finney Ja, tatsächlich. Aber er sucht sie sich bei jemand anderem: Roger Federer feilt am Anzug der Weltnummer 11. kein Anbieter/Getty Images/Julian Finney «Halt, nicht anfassen, Rafa! Jetzt wo es Roger so schön hingekriegt hat.» kein Anbieter/Getty Images/Julian Finney Wirkt noch nicht sehr glücklich, als er sich von einer Menschenmenge umzingelt sieht: Nick Kyrgios. Er ist Mitglied des Team World, das am kommenden Wochenende Federer, Fognini, Tsitsipas & Co. fordert. Reuters/Denis Balibouse Auf der Bühne heitert sich Kyrgios' Miene doch deutlich auf. Gemeinsam mit Jack Sock verzückt er die Zuschauer mit einem Tänzchen. Denis Shapovalov beobachtet still. Reuters/Denis Balibouse Der Namensgeber ist natürlich auch da: Rod Laver lässt sich vom Publikum feiern, Federer freut sich gemeinsam mit Kollege Rafael Nadal und John McEnroe, dem Captain des gegnerischen Teams. Reuters/Denis Balibouse John McEnroe mit seinem Vizecaptain und Bruder Patrick McEnroe. Ihr Team sei gekommen, um den Laver-Cup zu gewinnen, verkündet der ältere McEnroe-Bruder John. Reuters/Denis Balibouse Nadal und Federer werfen Bälle in die Menge. Ganz offensichtlich in verschiedene Richtungen. Keystone/Martial Trezzini Das Team Europe in voller Pracht: Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini, Rafael Nadal, Captain Björn Borg, Roger Federer, Dominic Thiem und Alexander Zverev (von links) sind dabei. Sechs Spieler, alle befinden sie sich unter den besten Elf der Welt. kein Anbieter/Getty Images/Clive Brunskill Bei einer solchen Zusammenkunft an Top-Spielern darf ein Selfie natürlich auch nicht fehlen. kein Anbieter/Getty Images/Clive Brunskill Und gegen dieses Team tritt Federers Clique an, das Team World, bestehend aus John Isner, Taylor Fritz, Denis Shapovalov, Captain John McEnroe, Jack Sock, Nick Kyrgios und Milos Raonic. Keiner von befindet sich momentan unter den Top-10 der Welt. Der bestklassierte ist der US-Amerikaner Isner auf Rang 20. kein Anbieter/Getty Images/Clive Brunskill Die Rollen sind also klar verteilt. Vielleicht freut sich Stefanos Tsitsipas ja darum so sehr auf das Turnier. Der Grieche gehört schliesslich zum Favoritenteam. kein Anbieter/Getty Images/Julian Finney 1 / 13

Das Coronavirus und Terminkollisionen mit dem French Open führten zu diesem Entscheid: Die 4. Ausgabe des Laver Cup wird erst nächstes Jahr stattfinden und zwar vom 24. bis 26. September 2021 im TD Garden in Boston.

«Wir mussten nun einen Entscheid treffen», wird der Laver-Cup-Vorsitzende Tony Godsick auf der Website des Turniers zitiert. «Wir wissen, dass unsere Fans enttäuscht sein werden, dass sie ein weiteres Jahr warten müssen, aber das ist der richtige Entscheid, ausgelöst durch Konflikte im Wettkampf-Kalender.»

«Die Grössten des Spiels feiern»

In der Tat erfolgt die Verschiebung nicht überraschend. Seit die Organisatoren des French Open in Paris sich am 17. März entschieden, ihr Grand-Slam-Turnier wegen des Coronavirus vom ursprünglichen Datum (24. Mai bis 7. Juni) weit nach hinten zu schieben (neu vom 20. September bis 4. Oktober), war es für die Macher des Laver Cup klar, dass es zu einem Terminkonflikt kommen würde: Die 4. Ausgabe des Turniers rund um Roger Federer und seine Gästen war ursprünglich aufs Wochenende vom 25. bis 27. September 2020 angesetzt gewesen, der Event bereits ausverkauft.

Zwar ist es noch unklar, ob der Sandplatz-Klassiker in Paris tatsächlich am Verschiebedatum stattfindet: Wegen der Auswirkungen der Corona-Krise ist die Tennis-Tour aktuell bis zum 13. Juli unterbrochen, ob und wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Dennoch drohte ein Konflikt, der nicht lösbar war. Oder wie es Godsick formuliert: «Wir haben den Laver Cup kreiert, um die Grössten des Spiels zu feiern.»

Auch Federer selbst bedauert den Entscheid: «Es ist enttäuschend. Gut aber ist, dass wir in Boston im TD Garden bleiben können.» Das berühmte Stadion ist unter anderem Heimstätte der Boston Celtics (NBA) und der Boston Bruins (NHL).