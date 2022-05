Pöstler aus Neftenbach – Fehlende Hausnummern und beissende Hunde nahm er gelassen 35 Jahre lang hat Markus Gähwiler in der Region Briefe und Pakete verteilt, 28 Jahre davon in Neftenbach. Nun geht er in Pension. Fabienne Grimm , Roger Hofstetter (Fotos)

Nach 28 Jahren als Pöstler von Neftenbach freut sich Markus Gähwiler auf seine Pension. Foto: Roger Hofstetter

An der Luegislandstrasse in Hünikon bei Neftenbach steht Markus Gähwiler vor seinem gelben Lieferwagen. Es ist heiss, die Sonne brennt. Gähwiler zeigt in die Ferne, wo sich hinter den Schleierwolken die Umrisse eines Berges abzeichnen. «Das ist der Säntis», sagt er. «Bei guter Sicht sieht man von hier sogar die Berge am Bodensee.»