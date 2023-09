Fehlerorgie im Achtelfinal – Bencic verpasst eine grosse Chance Die Schweizerin steht gegen Sorana Cirstea (WTA 30) komplett neben sich und scheitert mit 3:6, 3:6. Nach dieser herben Enttäuschung muss sie sich grundsätzliche Fragen stellen. Simon Graf aus New York

Was ist nur los? Belinda Bencic produzierte im Achtelfinal 32 unerzwungene Fehler. Foto: Will Oliver (Keystone)

Es hatte vielversprechend ausgesehen für Belinda Bencic. Sie hatte sich am US Open, das ihr so gut behagt, zum vierten Mal in den Achtelfinal gespielt. Und da traf sie nicht auf die Weltnummer 4 Jelena Rybakina, sondern auf die Aussenseiterin Sorana Cirstea (30). Das Tableau hatte sich für sie geöffnet. Und die Paris-Finalistin Karolina Muchova (10), die im Viertelfinal auf sie gewartet hätte, tut sich in New York schwerer als unter dem Eiffelturm.

Doch dann erlebte Bencic gegen Cirstea einen der schwärzesten Tage ihrer Karriere. Sie produzierte eine Fehlerorgie, wie man sie von ihr noch kaum je gesehen hat. Insgesamt beging sie in zwei Sätzen 32 unerzwungene Fehler und kassierte sechs Breaks, davon vier im zweiten Durchgang, als ihre Gegnerin nervös wurde. Doch Bencic warf ihre Chance auf eine Wende einfach so weg und schied mit 3:6, 3:6 aus.

Nach 22 Minuten 0:5 zurück

Selbst mit der Rückhand, ihrem solidesten Schlag, setzte sie auch einfachste Bälle meterweise ins Aus. So lag sie nach 22 Minuten 0:5 zurück, ehe sie sich kurz fing und auf 3:5 verkürzte. Nach dem verlorenen ersten Satz gab sie ihren Aufschlag gleich wieder ab und geriet 0:2, 1:3 und 2:5 zurück. Nach 84 Minuten war es vorbei, setzte sie eine Vorhand seitwärts ins Aus und schüttelte Cirstea die Hand. Diese versuchte, sie am Netz zu trösten.

Am letztjährigen US Open hatte Bencic noch in Runde 2 gegen Cirstea gewonnen (6:3, 5:7, 6:2), ehe sie an Karolina Pliskova scheiterte und sich vom deutschen Coach Sebastian Sachs trennte. Gut möglich, dass sie auch diesmal nach New York aktiv wird. Seit dem French Open wird sie vom slowakischen Fed-Cup-Captain Matej Liptak betreut, der in der Szene einen guten Ruf geniesst. Doch weitergebracht hat er sie auch nicht.

Erstmals seit Paris 2009 in einem Grand-Slam-Viertelfinal: strahlende Sorana Cirstea. Foto: Will Oliver (EPA)

Bencic hatte in den ersten Runden in New York zwar auch nicht restlos überzeugt, aber man traute ihr zu, dass sie sich in der zweiten Woche steigern würde. Gegen Cirstea blieb sie lange seltsam ruhig, obschon gar nichts zusammenpasste. Erst, als sie zu Beginn des zweiten Durchgangs gleich wieder ein Break kassiert hatte, zeigte sie Emotionen und schleuderte ihr Racket. Doch es löste nichts aus bei ihr.

Erstmals schied sie damit in New York im Achtelfinal aus. 2014 war sie mit 17 im Viertelfinal an Peng Shuai gescheitert. 2019 im Halbfinal und 2021 im Viertelfinal verlor sie jeweils gegen die spätere Siegerin: zuerst gegen Bianca Andreescu, dann gegen Emma Raducanu.

Cirstea darf ihr Mut machen

Die Chancen schwinden für Bencic, sich ebenfalls den Traum von einem Grand-Slam-Titel zu erfüllen. Inzwischen ist sie 26. Wobei ihr gerade ihre Bezwingerin Mut machen darf: Cirstea spielt mit 33 das beste Tennis ihrer Karriere und erreichte in New York erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Viertelfinal an einem Grand Slam. Das erste Mal hatte sie es am French Open 2009 als 19-Jährige geschafft.

Für Bencic geht erneut ein Grand-Slam-Jahr enttäuschend zu Ende. Immerhin zeigte sie 2023 an den grossen Events mehr als Konstanz als in der Saison zuvor. Am Australian Open, in Wimbledon und am US Open erreichte sie jeweils den Achtelfinal – aber nicht mehr. War sie in Melbourne an Aryna Sabalenka und in Wimbledon an Iga Swiatek gescheitert, an zwei Topspielerinnen, und hatte sie viel Positives mitnehmen können, so schmerzt dieses Aus nun doch sehr. Und es wirft grundsätzliche Fragen auf.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher. Sein aktuelles: «Inspiration Federer». Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.