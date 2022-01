Kolumne «Lomo» – Fehlstart Der «Landbote»-Kolumnist fühlt sich wie Inspektor Columbo. Er ist kopfüber ins neue Jahr gestürzt. Johannes Binotto

Eigentlich hatte es der «Landbote»-Kolumnist ganz vorsichtig angehen wollen. Archivfoto

In einer alten «Columbo»-Episode, da muss der titelgebende Inspektor einen steilen Abhang hinunter, um zu einem Tatort zu kommen. Er fängt auch ganz vorsichtig an, hinabzugehen, wird dann aber sehr rasch sehr viel schneller, rast die Wiese hinunter und purzelt am Ende über die eigenen Füsse und in einen Graben. Exakt so habe auch ich das neue Jahr begonnen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Ich hatte es doch ganz langsam angehen wollen, und dann haben sich mal wieder gestern die Ereignisse und am Ende auch ich mich überschlagen. Dass ich einen Lang- und sieben Kurztexte an nur einem Tag würde schreiben müssen, das wusste ich im Voraus, und es wäre auch genug gewesen, aber dann kam noch ein Telefon von woanders, wo denn der fünfseitige Aufsatz bleibe, den ich schon eine Woche vorher hätte abgeben müssen.

«Was nützt das ganze Krafttanken, wenn im neuen Jahr der gut gefüllte Tank schon nach drei Tagen wieder komplett leer ist?»

Studierende schrieben E-Mails mit dringenden Problemen, die Glühbirne gab den Geist auf, der Computer hat sich aufgehängt, das Klo war verstopft, und ich hab mir den Fuss angestossen. In solchen Situationen frage ich mich jeweils, ob es wirklich sinnvoll ist, über die Festtage Pause zu machen.

Das soll zum Krafttanken dienen, ist schon klar. Aber was nützt denn das ganze Krafttanken, wenn im neuen Jahr der gut gefüllte Tank schon nach drei Tagen wieder komplett leer ist und der eigene Motor im roten Bereich läuft? Wäre es nicht viel gescheiter gewesen, statt zwischen Weihnachten und Neujahr ganze Tag im Pischi auf dem Sofa zu verlümmeln, stetig ein bisschen vorzuarbeiten, damit dann hinterher nicht alles auf einmal erledigt werden muss? Aber dann hätte ich keine richtigen Ferien gehabt.

Das also ist das Dilemma: Entweder ich mach Ferien und bin dann deswegen hinterher innert Tagesfrist vor lauter Erschöpfung bereits wieder ferienreif, oder ich mach keine Ferien und fühle mich deswegen immer ferienreif, obwohl ich ja eigentlich nicht so ferienreif bin wie dann, wenn ich Ferien gemacht hab.

Aber eben, jetzt ist es ja ohnehin zu spät, um sich zu überlegen, wie ich meine Zeit besser hätte einteilen sollen, denn jetzt ist sie mir ja bereits davongelaufen, und ich kann nichts anderes tun, als ihr hinterherzuhecheln für den Rest des Jahres. Und wenn Sie sich nun fragen, was denn der Binotto eigentlich in der Zeit über die Feiertage so gemacht hat, als er nichts gemacht hat. Na, ist doch klar: Ich hab alte «Columbo»-Episoden geschaut.

Fehler gefunden?Jetzt melden.