FCW schlägt Thun 3:0 – Feierstunde auf der «Schützi» Je zwei Heimsiege und Auswärtsunentschieden – das ist nach dem überzeugenden 3:0 gegen den Aufstiegsfavoriten aus Thun die erfreuliche Bilanz des FCW nach vier Runden in der Challenge League. Hansjörg Schifferli

Neftali Manzambi erzielte schon in der 2. Minute das Führungstor für den FCW und doppelte nach einer halben Stunde nach. Foto: Freshfocus

Es lief die 86. Minute und Gast des FCW war der FC Thun, der den meisten in dieser Saison als Aufstiegskandidat Nummer 1 gilt. Und dennoch konnten sich die Winterthurer leisten, was man Applauswechsel nennt. Trainer Ralf Loose konnte seinen Doppel-Torschützen Neftali Manzambi vom Feld nehme n oder die ebenfalls starken weiteren Offensivkräfte Samir Ramizi und Roberto Alves. Denn es konnte ja nichts mehr passieren: In einem Match, in dem er seit der 2. Minute führte und jederzeit die torgefährlichere Mannschaft war, führte der FCW längst 3:0. Es wurde also gefeiert auf der Schützenwiese wie lange nicht mehr. Und immerhin 3600 waren dabei.