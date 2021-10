Steinschlag bei Flurlingen – Felswand am Rhein bröckelt, Fuss- und Radweg seit Frühjahr gesperrt Der eisige Winter und der viele Regen sind wohl schuld daran, dass der Fels brüchig geworden ist. Nun wird eine Steinschlagsanierung durchgeführt. Markus Brupbacher

Ein Teil der Schrägseilbrücke über den Rhein bei Flurlingen: Rechts unterhalb der Brücke ist die Felswand aus Kalkstein zu sehen. Foto: Urs Jaudas

Im nördlichen Weinland am Rhein kommen rund 155 Millionen Jahre alte Kalksteinschichten ans Tageslicht. Beim Schloss Laufen bilden diese harten Schichten übrigens jene Felsstufe, über die der Rheinfall in die Tiefe stürzt. Zwar ist dieses Gestein aus der Jurazeit hart, aber es ist brüchig und enthält viele Risse. Gerät gefrierendes Wasser in diese Spalten, dehnt es sich aus und sprengt Felsstücke weg.

Blick auf die ganze Schrägseilbrücke der Autobahn A4 über den Rhein. Im Hintergrund ist die Flurlingerbrücke zu sehen. Foto: Urs Jaudas

So geschehen letzten Winter beim Nordportal des Cholfirsttunnels, wo der Kalkstein am Rhein eine steile Felswand bildet. Die schneereiche Kälteperiode Mitte Januar mit anschliessender Schneeschmelze und starken Niederschlägen habe vermutlich den Steinschlag ausgelöst, heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Flurlingen.