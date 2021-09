Autorennfahrer aus Winterthur – Ferati beendet die Saison in einem neuen Team Jasin Ferati kehrt in die Formula Regional zurück. Der Winterthurer bestreitet die letzten sechs Saisonrennen in Valencia, Mugello und Monza mit einem finnischen Team. Peter Lattmann

Der Winterthurer Jasin Ferati freut sich auf die Einsätze in Valencia, Mugello und Monza. PD

Die Fühler waren im Hinblick auf das nächste Jahr bereits ausgestreckt, doch dann ging es plötzlich schnell mit der Zusammenarbeit zwischen Jasin Ferati und dem Team KIC Motorsport, das in der Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) derzeit auf Platz 6 liegt.

Der 18-jährige Winterthurer ist am Donnerstag in Valencia bei den offiziellen Testfahrten erstmals wieder in den Tatuus-T318-Formel-3-Wagen der Finnen gestiegen, mit dem er probehalber schon in Spa-Francorchamps unterwegs war. Der Rookie wird am Wochenende mit seinem neuen Team die beiden nächsten Rennen der inoffiziellen Formel-3-EM bestreiten und auch an den letzten Saisonrennen in Mugello (7. bis 10. Oktober) und Monza (29. bis 31. Oktober) am Start sein.

Bei KIC Motorsport ist Ferati bereits der zweite Neuzugang im Verlauf des Jahres. Vorjahressieger Giancluca Petekof übernahm nach einem kurzen Abstecher in die FIA Formel 2 das Cockpit des bisherigen Punktesammlers Patrick Pasma, der kurzfristig zur Spitzenmannschaft ART Grand Prix wechselte. Der Winterthurer ersetzt den mit unüberwindbaren Budgetproblemen kämpfenden Finnen Elias Seppänen und wird alles daran setzen, mit der ambitionierten Truppe von Petri Lappalainen besser abzuschneiden als in der ersten Saisonhälfte mit dem italienischen Einsteigerteam Monolite Racing.

«Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben.» Jasin Ferati über sein neues Team

«Obwohl ich nach der Trennung von Monolite nur ein Rennwochenende verpasst habe, gibt es nach der aufwühlenden Pause nichts, das ich lieber machen würde, als wieder ins Auto zu steigen», erklärt Ferati. «Ich freue mich riesig, dass ich den Rest der Saison mit KIC Motorsport bestreiten kann.» Er habe das Team im verregneten Francorchamps als Fahrer und auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg als aufmerksamer Beobachter kennen gelernt. «Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben und spüre, dass die Mannschaft sehr erfahren ist und konsequent gute Resultate anstrebt. Das gibt mir eine zusätzliche Motivation.»

Chancengleichheit und Spannung

Gleiches gilt für den Schauplatz des Comebacks. Da Valencia als Ersatz für den Nürburgring nachträglich in den Kalender aufgenommen worden ist, stellt der anspruchsvolle Circuit für praktisch alle Fahrer und auch für die meisten Teams Neuland dar. «Alle haben bei den Testfahrten bei Null begonnen. Das verspricht mehr Chancengleichheit und zusätzliche Spannung», meint Ferati.

KIC-Teammanager Peter Flythström sieht der Zusammenarbeit mit dem jungen Schweizer zuversichtlich entgegen: «Wir haben Jasin als ehrgeizigen und äusserst fokussierten Fahrer kennen gelernt. Wir wollten ihn für die nächste Saison im Team haben und sind deshalb überaus glücklich, dass es schon jetzt klappt.»

