Autorennfahrer aus Winterthur – Ferati zweimal Zweiter im Neuland Zwei zweite Plätze sind eigentlich gut für den Porsche-Förderpiloten Jasin Ferati, aber nicht gut genug, um die Führung in der Porsche Sprint Challenge Suisse gegen den zweifachen Dijon-Sieger Jürg Aeberhard zu verteidigen. red

Jasin Ferati hofft, den Rückstand auf Gesamtleader Jürg Aeberhard in den vier ausstehenden Rennen in Italien aufholen zu können. Foto: PD

Nach der totalen Dominanz in Franciacorta tat sich der 19-jährige Winterthurer Jasin Ferati in den Rennen 7 und 8 der Porsche Sprint Challenge Suisse schwerer. Die ehemalige Formel-1-Strecke in Dijon-Prenois war für ihn ebenso neu wie die Bedingungen: Im Training und im Qualifying musste er den 510 PS starken Porsche 992 GT3 Cup erstmals auf einer nassen Piste bändigen. Aus dieser Sicht war der dritte Platz im Qualifying ein guter Einstand, dem er in den beiden Sprintrennen im Trockenen zwei respektable zweite Plätze und eine schnellste Rennrunde folgen liess.

Da Ferati im ersten Rennen nach einem harten Kampf ganz knapp und im zweiten Lauf nach einem schwierigen Auftakt deutlich hinter Aeberhard ins Ziel kam, handelte er sich im Gesamtklassement einen 13-Punkte-Rückstand auf den Berner Routinier ein. In den vier ausstehenden Rennen in Italien kann er diesen aber wieder aus eigener Kraft gutmachen. An Spannung wird es Ende September in Mugello und vier Wochen später in Misano bestimmt nicht fehlen.

Fehler vermieden

«Ich habe mich im Training zwar recht schnell mit der mir nicht bekannten, aber tollen Strecke angefreundet. Ich durfte trotzdem nicht zu viel riskieren. Da in der Endabrechnung jeder Punkt wichtig ist, wollte ich Fehler unbedingt vermeiden», sagte der Winterthurer. «Dass ich auch im Regen zu den drei schnellsten Fahrern gehörte, hat mich sehr gefreut.»

Schwieriger gestaltete sich der zweite Auftritt. Um einen Unfall zu vermeiden, musste Ferati schon in der ersten Kurve nach dem Start zurückstecken und sah sich dann so lange hinter Gregor Burkhard eingebremst, dass Leader Jürg Aeberhard weit davonziehen konnte. «Die Pace meines Autos war nicht mehr gleich gut wie am Morgen. So war an eine Aufholjagd nicht zu denken. Viel mehr musste ich mich in der Schlussphase darauf beschränken, den zweiten Rang zu verteidigen», meinte Ferati.

