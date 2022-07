In 69 Ländern weltweit wird Homosexualität strafrechtlich verfolgt, in 11 Ländern droht dafür gar die Todesstrafe. Foto: Freestocks.org, Flickr

Ich schreibe diese Zeilen in einem herzigen Städtchen in Spanien. Ich sitze auf einer sonnigen Plaza in einem Café, meine Freundin auf einem Stuhl neben mir liest ein Fantasybuch über Magierinnen (wir sind schliesslich Feministinnen), ihre Hand ruht locker auf meinem Knie.