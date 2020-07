Corona fördert Urlaub im Land – Ferien in der Region sind gefragt Während des Lockdown sagten Gäste ihre Ferien in Bed-and-Breakfast-Unterkünften der Region ab. Nun müssen die Betreiber den Gästen absagen – weil zu viele Buchungen eintrudeln. Eva Wanner

Aus- und teilweise doppelt gebucht sind B & Bs in der Region wie jenes in Benken von Sabine Schib. Bild: Enzo Lopardo

Seit dem 29. März sind Google-Suchanfragen nach «Ferien Schweiz» oder auch «übernachten Schweiz» in die Höhe geschossen. Dazu beigetragen hat sicher die Unsicherheit in Bezug auf die Corona-Pandemie, ob, wohin und unter welchen Bedingungen man aus- und wieder in die Schweiz einreisen darf. Auch die Ansteckungszahlen im Ausland haben sicher ihren Anteil geleistet.