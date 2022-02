Kolumne «Tribüne» – Ferien in der Stadt Wer die Welt mit Kinderaugen sieht, muss nicht um den halben Planeten reisen, um begeisternde Ausflugsziele zu finden. Franziska von Grünigen

Ein Weiher, ein Riesenfrosch und eine Portion Pommes – was will man mehr im Leben? Archivfoto: Madeleine Schoder

Die besten Werbespots schreibt das Leben: Aus den Boxen dröhnt gerade ein übertrieben gut gelaunter Schlager, und wir essen an diesem Montagnachmittag in der milden Februarsonne Hamburger, Chicken Nuggets und Pommes frites, als mein 6-jähriger Sohn mit echter Begeisterung aus dem Nichts zu einer Lobrede auf unseren aktuellen Ausflugsort ansetzt: «Mami, ich finde das Restaurant so lässig», sagt er euphorisch. «Weisch warum? Da häts eifach alles!»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Was jetzt folgt, würde man in jedem Werbespot für unglaubwürdig getextet halten, aber es kommt tatsächlich aus dem Mund des kleinen Gastes: «Es hat einen Spielplatz! Einen Weiher mit Seerosen! Kleine Autos! Elektrische Geräte! Einen Abfallkübel, der aussieht wie ein Hamburger! Einen grossen Bären aus Plastik! Eine Riesenbirne! Das isch so lässig!» Ich bin gerührt ob dieser kindlichen Begeisterung und versuche den Perspektivenwechsel: Ja, aus Kinderoptik sind wir in einem Paradies gelandet.

Böse Stimmen sagen: ein Unort. Aber den Kultcharakter kann ihm niemand absprechen.

Winterthurerinnen und Winterthurer haben natürlich längst herausgefunden, wo wir sind: auf der Terrasse des Restaurants Schützenweiher. Da liegt nicht nur Schlager in der Luft, sondern auch Frittierölduft. Seit Jahrzehnten ein Ausflugsziel für Familien, Sonntagsausflüglerinnen oder hungrige Menschen nach dem Ausgang. Ein skurriles Unikum, schon arg in die Jahre gekommen. Böse Stimmen sagen: ein Unort. Aber den Kultcharakter kann ihm niemand absprechen. Und: Der dazugehörige Minigolfplatz mit wild zusammengewürfelten grossen Fiberglas-Tieren war uns schon öfter Retter in der Not, wenn wir uns familienintern auf keine gemeinsame Aktivität einigen konnten.

So sitzen wir hier nun also bei Pommes und Schorle, und ich versuche, den aus der Zeit gefallenen Unterhaltungskitsch durch Kinderaugen zu sehen: Da! Riesenspargeln aus Plastik! Dort: Ein MEGA-Fliegenpilz! Und: Habt ihr gesehen, der XXXXXXXL-Frosch auf der Seerose!?

Dieses Staunen tut gut. Es macht milde. Und glücklich. «Mami, törfemer nomal en Franke für en Automat?», fragen in diesem Moment die Kinder. «Klar! Aber nur, wenn ich auch mal darf!»

Fehler gefunden?Jetzt melden.