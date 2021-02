Covid-19 in Winterthur – Ferienbetreuung wegen Virusmutation eingeschränkt Die Eltern der Winterthurer Primarschüler haben vom Schuldepartement einen Brief bekommen mit der Empfehlung, ihre Kinder von der Betreuung in den Sportferien abzumelden. Der späte Zeitpunkt sorgt für Kopfschütteln. Deborah Stoffel

Nächste und übernächste Woche sind Sportferien. Eltern, die in dieser Zeit arbeiten, können ihre Kinder zur Ferienbetreuung anmelden. Nun bittet das Schuldepartement darum, die Betreuung wenn möglich privat zu organisieren. Es sei nicht möglich, das Ansteckungsrisiko in der Ferienbetreuung gering zu halten. Foto: Reto Oeschger

Am Dienstag flatterte ein Schreiben des Schuldepartements in die Briefkästen der Eltern der Winterthurer Primarschulkinder. Genauer: von jenen Eltern, die ihre Kinder für die Betreuung während der Sportferien der den nächsten zwei Wochen angemeldet hatten. Sie werden im Brief gebeten, «wenn immer möglich die Betreuung ihrer Kinder während der Sportferien privat zu organisieren».

Begründet wird die Bitte mit der Corona-Pandemie. Weil sich in der Ferienbetreuung Kinder der verschiedenen Altersstufen, aus verschiedenen Klassen und von mehreren Schulen mischen, ist dem Schuldepartement das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Virus zu gross. Man werde zwar versuchen, Unter- und Mittelstufeschülerinnen und -schüler separat zu betreuen. «Trotzdem wird es nicht möglich sein, die Kinder so zu schützen, dass das Risiko einer Ansteckung als gering angeschaut werden könnte.» Wenn die Kinder nach den Ferien in ihre Klassen zurückkehren, könnte sich das Virus weiträumig verbreiten. Indem weniger Kinder die Ferienbetreuung besuchten, könne es reduziert werden, so die Logik der Stadt.