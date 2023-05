Schaffhausen und Region – Ferienpass auch für Kinder aus dem Weinland 130 Aktivitäten können Kinder aus Schaffhausen und Umgebung in den Sommerferien gratis besuchen. Dazu müssen sie 55 Franken für den Ferienpass bezahlen und eine Bewerbung schreiben. Tanja Hudec

Haben Zugang zu allen Badis in der Region: Kinder mit dem Ferienpass dürfen gratis baden gehen. Foto: Marc Dahinden

Aktuell läuft die Planung für den Schaffhauser Ferienpass. Teilnehmen dürfen alle schulpflichtigen Kinder von 6 bis 16 Jahren, wohnhaft im Kanton Schaffhausen und in den angrenzenden Gemeinden Basadingen-Schlattingen, Büsingen, Dachsen, Diessenhofen, Feuerthalen-Langwiesen, Flurlingen, Kaltenbach, Laufen-Uhwiesen und Schlatt.

Der Ferienpass kostet 55 Franken und gilt während der fünf Sommerferienwochen als Eintritt in alle Badeanstalten der Region, als ÖV-Abo sowie als Eintritt in die Ferien-Stadt. Mit dem Ferienpass können die Kinder über 130 verschiedene Aktivitäten gratis besuchen. Eine Bewerbung ist allerdings notwendig, wie es in der Mitteilung heisst. Ganz wenige Veranstaltungen verlangten einen zusätzlichen Beitrag seitens der Teilnehmenden.

Den Pass kaufen und sich bewerben kann man vom Donnerstag, 25. Mai, bis zum Sonntag, 11. Juni, online unter: www.shferienpass.ch. Die Zuteilung zu den Aktivitäten erfolgt ab 12. Juni für alle gleichzeitig. Am 24. Mai findet um 14 Uhr in der Bachturnhalle in Schaffhausen zudem eine Infoveranstaltung statt, an der zehn Ferienpässe verlost werden. Weitere Informationen finden sich unter: www.shferienpass.ch.

