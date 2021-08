Impfzentrum Winterthur reagiert – Ferienrückkehrer erhalten Impfangebot Haben sich in den Ferien viele dazu entschieden, sich bei ihrer Rückkehr nun doch impfen zu lassen? Genau davon geht das Impfzentrum Winterthur aus – und bietet deshalb mehr Termine an. Thomas Münzel

Das Impfzentrum Winterthur hat am 18. und 25. August zusätzlich geöffnet. Alle Impfwilligen können dann zwischen 14 und 20 Uhr vorbeikommen. Foto: Sabina Bobst

Sich nach der Rückreise aus den Ferien spontan piksen lassen, liegt offenbar im Trend. Am Donnerstag erzielte das Walk-in-Angebot im Impfzentrum Winterthur einen neuen Tagesrekord. «255 Personen haben an diesem Tag ohne Anmeldung eine Impfung gegen Covid-19 erhalten», sagt Katrin Schmitt, Sprecherin des Impfzentrums, am späten Freitagnachmittag. Normal waren in den letzten Ferienwochen im Schnitt zwischen 100 und 120 spontane Impfungen.

Beim Impfzentrum Winterthur geht man davon aus, dass insbesondere ab nächster Woche die Zahl der Ferienrückkehrer und damit einhergehend auch die Zahl der Impfwilligen noch viel stärker zunehmen wird. Deshalb wappnet man sich und bietet neu mehr Termine an.