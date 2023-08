Wem soll die Kunst in der Ferienwohnung gefallen? Den Gästen oder den Vermietern?

Themenfoto: pd

Ich liege in der gemieteten Ferienwohnung auf dem Bett, schwitze und betrachte, was hier im fremden Zimmer so an der Wand hängt. Und ich fange an, über das durchaus häufige, bislang aber meines Wissens noch kaum je kulturanalytisch adäquat aufgearbeitete Genre der Ferienwohnungskunst nachzudenken.

In Museen, da ergibt sich einem ja der Zusammenhang zwischen den einzelnen Exponaten oft schon beim Museumseingang, etwa weil ausschliesslich Werke einer einzigen Person oder zu einem einzigen Thema ausgestellt werden. Andernfalls erklärt ein Text im Katalog, was sich die Kuratorin bei der Kombination bestimmter Objekte gedacht hat.

Doch auf solche Lesehilfen hofft man bei Ferienwohnungen vergebens. Zwar gibt ein laminiertes Blatt auf dem Küchentisch Auskunft darüber, wie die Spülmaschine zu bedienen ist, in welchem Schrank sich das Klopapier befindet und wie die Endreinigung gehandhabt wird. Eine Handreichung zur wohnungsinternen Kunstsammlung hingegen ist nirgends zu finden. Und so beginne ich mich zu fragen: Was sagt dieses abstrakte Wellenbild an der Stubenwand aus? Ist es ein Ausdruck davon, was den Besitzern der Ferienwohnung gefällt? Oder eher Ausdruck davon, was die Besitzer der Ferienwohnung glauben, was ihren Mietern gefällt?

Wenn die Ferienwohnungskunst ein Rorschachtest ist, dann fragt sich: Wer wird hier eigentlich getestet? Denn ist die Kunst derart, dass sie vor allem den Besitzern gefällt, dann frage ich mich, warum sie hier in der Ferienwohnung und nicht bei ihnen zu Hause hängt. Wenn sie hingegen den Mietenden gefallen soll, dann frag ich mich, wie genau deren Präferenzen eruiert werden.

Oder aber handelt es sich bei der Ferienwohnungskunst schlicht um ein Ausgleichventil, eine Art Überlaufbecken, wo alles hinkommt, was die Wohnungsbesitzer zwar selber nicht aufhängen wollen, aber sich doch nicht einfach wegzuwerfen getrauen: Bastelarbeiten der Kinder, Mitbringsel der Schwiegereltern. Ja, das würde den Stilmix erklären. Und vielleicht auch, warum man sich überhaupt eine Ferienwohnung zutut. Wahrscheinlich muss, wer künstlerisch begeisterte, aber nicht unbedingt sehr begabte Verwandte hat, sich zwangsläufig eine Ferienwohnung zulegen, um all die Dinge zu deponieren, die man jeweils zum Geburtstag so geschenkt kriegt.

