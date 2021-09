Kolumne «Lomo» – Fern ohne Seher Weil die Satellitenantenne nicht funktionierte, musste der «Landbote»-Kolumnist sich mit Sendeankündigungen zufriedengeben. Johannes Binotto

Ich hab ja, als ich während des Studiums in einer WG in Zürich wohnte, so viel Fernsehen geschaut, dass es für mehrere Leben reichen würde. Es gibt aus den Nullerjahren wahrscheinlich keine Spielshow, deren Hauptpreis ich nicht wüsste, und keine Fernsehserie, deren Titelmelodie ich nicht pfeifen könnte. Es gab Tage, da bin ich gar nicht erst vom Sofa aufgestanden am Morgen, sondern hab gleich weitergeschaut, bis es wieder Abend wurde.

Ich erzähle dies nur darum, um die Eltern unter meinen Leserinnen und Lesern etwas zu beruhigen. Sollten Sie sich sorgen, weil ihr Nachwuchs allzu viel Zeit auf Tiktok und Instagram verbringt, dann denken sie daran, dass man sogar noch sehr erfolgreich ein Studium abschliessen kann, auch wenn man so viel Schwachsinn konsumiert, wie man auf fünf rund um die Uhr laufenden Privatsendern nur kriegen kann. Ich bin der lebende Beweis.

Einzig einen Schaden hab ich von meinem TV-Überkonsum davongetragen, nämlich den, dass mich seither diesbezüglich gar nichts mehr locken kann. Meine Frau zum Beispiel findet es in Hotels immer toll, wenn es im Zimmer auch einen Fernseher hat, weil wir zu Hause keinen haben. Ich hingegen hab das Gefühl, eh schon alles auswendig zu kennen, und brauch drum auch im Urlaub keine Glotze.

Gestern hingegen war es anders: Da sass ich nämlich allein in einem Hotelzimmer in Luzern, und der Riesenbildschirm auf der Wand gegenüber war eingeschaltet. Die dazugehörige Satellitenschüssel hingegen nicht. Das führte dazu, dass ich auf allen Kanälen nur immer die Ankündigung lesen konnte, was dort zu sehen wäre, wenn der Kanal laufen würde. Da las ich von einem sagenhaften Dokumentarfilm über Tropfsteinhöhlen, von einer brüllend lustigen Komödie im Zoo, von Detektiven, Kommissarinnen und sonstigen Ermittlern mit vielversprechenden Namen, während andere Kanäle knisternde Erotik, sportliche Höchstleistungen oder die besten Grillrezepte versprachen.

Wie gesagt, von all dem hab ich nichts tatsächlich gesehen, aber ich las davon auf den 99 gesperrten Kanälen. Und ich fand so das Fernsehen dann plötzlich doch wieder interessant, als blossen Vorstellungsraum. Wer weiss, vielleicht leg ich mir doch noch für zu Hause einen Fernseher zu: nur eine schwarze Tafel, auf der ich mir alle Sendungen selbst imaginiere. Ist billig in der Anschaffung, und das Programm ist erst noch absolut exklusiv. Probieren Sies aus.

