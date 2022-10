Modellsport in Andelfingen – Ferngesteuerte Miniautos sausen um die Wette Anfang November findet das erste Modellautorennen in der Sporthalle Andelfingen statt. Über 100 Fahrerinnen und Fahrer werden erwartet. Fanny Hallauer

Die Piste des RC Club Wyland befindet sich im Andelfinger Industriegebiet. Foto: PD

Der RC Club Wyland veranstaltet am ersten Novemberwochenende in der Sporthalle Andelfingen ein Modellautorennen. RC steht für «Remote Controlled», was so viel wie «ferngesteuert» heisst. Das Rennen in Andelfingen ist das erste einer Serie, die letztes Jahr vom Verein RC Club Wyland ins Leben gerufen wurde. Der Verein will damit die Zusammenarbeit mit den anderen Schweizer Vereinen fördern, denn es werden Fahrerinnen und Fahrer aus der ganzen Schweiz erwartet.