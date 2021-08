Bundestagswahl – Fernseh-Duell wird zum Triell Erstmals treten drei statt zwei deutsche Kanzlerkandidaten im TV gegeneinander an. Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) versuchen gegenüber Olaf Scholz (SPD) Boden gut zu machen. Nico Fried

Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Die Grünen) und Olaf Scholz (SPD) an einer vergangenen Diskussionsveranstaltung. Am Sonntag treffen die Kanzlerkandidaten zum TV-Duell aufeinander. Foto: Christian Mang (Keystone)

Diesmal ist alles anders, nur Peter Kloeppel nicht. Seit 2002 hat es im Bundestagswahlkampf TV-Duelle gegeben, immer hat er eines moderiert. Kloeppel durfte schon ins Studio, als Angela Merkel Edmund Stoiber den Vortritt lassen musste. Und während sie nun nach 16 Jahren Kanzlerschaft genug hat, denkt Kloeppel mit seinen 62 Jahren noch nicht an Amtsverzicht. Deshalb wird er auch wieder moderieren, wenn am Sonntag bei RTL und n-TV zum ersten Mal drei statt zwei Bewerber ums Kanzleramt gegeneinander antreten.

Aber sonst? Aus dem Duell ist ein Triell geworden. Dass mehr Kandidaten als Moderatoren im Studio stehen werden, gab es auch noch nie. Unter den Politikern tritt erstmals kein Titelverteidiger an, keine Amtsinhaberin und kein Herausforderer, nur Möchtegerns. Kloeppels Co-Moderatorin wird Pinar Atalay sein, die jüngst von der ARD zu RTL gewechselt hat, was für die Fernsehbranche ungefähr so ist, als wäre Franziska Giffey von der SPD zur FDP gegangen.