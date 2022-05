75 Jahre Ferrari – Ferrari ist unbezwingbar Die Marke mit dem sich aufbäumenden Pferd im Logo und der roten Rennfarbe verzaubert Sportwagenfans bis heute. Als Kultobjekte und Kapitalanlage in einem sind die Zwölfzylinder gefragt wie noch nie. Wolfram Nickel

Der italienische Sportwagenbauer sorgt seit Beginn für Herzklopfen: LaFerrari war der erste Serien-Ferrari mit Hybrid­antrieb. Foto: Shutterstock

Was für ein Auftakt: Am 25. Mai 1947 feierten die Römer frenetisch den ersten Sieg eines V12 der Marke Ferrari zur neuen, noch inoffiziellen Nationalhymne «Il Canto degli Italiani» (Das Lied der Italiener). Seitdem gelingt es den vorzugsweise in der Rennfarbe Rosso Corso lackierten Racern mit dem Markenzeichen des Cavallino Rampante – des sich aufbäumenden Pferdes – das Motorsportpublikum völkerverbindend zu begeistern. Bei inzwischen mehr als 5000 Siegerehrungen für Ferrari sangen die Menschen mit, gleich welcher Nationalität oder Muttersprache, und im Ferrari-Stammsitz Maranello läuten dazu die Kirchenglocken. Rund 240 Siege sicherte sich Ferrari in der Formel 1, dazu 15 WM-Titel, von denen 5 Michael Schumacher zuzurechnen sind.