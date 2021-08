Arbeiten in Winterthur – Fertig Büezerstadt: Winterthurs grösster Arbeitgeber ist der Staat Kein Winterthurer Arbeitgeber ist in den letzten zehn Jahren stärker gewachsen als das Kantonsspital. Die privaten Wachstumschampions sind Swica, Kistler und Burckhardt. Die exklusive Übersicht. Michael Graf

Regierungsrätin Nathalie Rickli (SVP) anlässlich eines Osterbesuchs im KSW – der Kanton hat in Winterthur so viele Stellen geschaffen wie kein anderer Arbeitgeber. Foto: Madeleine Schoder

«Stellenschaffer des Jahres»: Mit diesem Preis zeichnet das House of Winterthur jedes Jahr das Unternehmen aus, das am meisten Jobs kreiert hat. In der Lobby des Sensorherstellers Kistler in Wülflingen füllen die Diplome eine ganze Wand. Von 2009 bis 2020 wuchs Kistler von 400 auf 650 Vollzeitstellen – eine schöne Erfolgsgeschichte.

Doch der grösste Stellenschaffer ist ein anderer: Das Kantonsspital Winterthur hat im gleichen Zeitraum unglaubliche 853 Stellen aufgebaut. Damit platziert es sich noch vor der Hochschule ZHAW, die um 775 Vollzeitstellen wuchs.