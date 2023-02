Kolumne Lomo – Fertig machen Bei unserem Kolumnisten sind so viele Fetzen verschiedener Hörspiele hängen geblieben, dass er sich langsam Sorgen macht. Till Hirsekorn

Hat schon 1001 Kolumnen für den «Landboten» geschrieben: Johannes Binotto aka Lomo. Foto: Marc Dahinden

Wer A sagt, muss auch B… Schwarz und… Azelle, Bölle schäle, d Chatz gaht uf… Ich gehe jede Wette ein, dass Sie jetzt grad beim Lesen laufend vervollständigt haben, was bei diesen Sätzen noch fehlte. Wenig ist nämlich so nervig, wie wenn das, wovon wir wissen, dass es kommen muss, einfach nicht kommt. Offensichtlich ist in uns ein tiefes Bedürfnis nach Abschluss eingebaut.

Es ist dieses Bedürfnis, das sich auch Serien zunutze machen: Am Schluss jeder Episode passiert eine neue überraschende Wendung, und genau dann kommt der Abspann. Unmöglich, jetzt aufzuhören! Wir müssen wissen, wies zu Ende geht, und gucken die nächste Folge, so lange, bis auch die wieder genau an der Stelle endet, wo man nicht aufhören kann. Ich freilich hab dieses Problem mit dem «fertig machen müssen» nicht nur beim Seriengucken, sondern in allen möglichen Situationen. Wenn mein jüngerer Sohn ein Zitat aus einem Hörspiel bringt, dann kann ich nicht anders als auch noch gleich den ganzen Rest aufzusagen.

Das hab ich nun davon, dass ich in meiner Kindheit all die Hörspiele rauf und runter gehört habe. Jetzt ist das gesamte Kasperlitheater in meinem Gedächtnis abgespeichert, und wer nur ein Wort von der Häx Nörgeligäx sagt, löst bei mir die restliche Geschichte vom Umemuuli aus. Was im Atomreaktor die Kettenreaktion, das sind bei mir die Hörspielfetzen, die sich gegenseitig auslösen, und weil mein Sohn auch schon so drauf ist wie ich, halten wir uns mittlerweile auch gegenseitig am Laufen. Es ist schon vorgekommen, dass am Mittagstisch um uns herum bereits zu Ende gespiesen, abgeräumt und sich verabschiedet wurde, während wir zwei noch immer in der dritten Folge von «Polizist Wäckerli» feststeckten.

In solchen Situationen packt mich dann manchmal die Angst, weil ich mich frage, was dereinst passieren wird, wenn wir zwei in unseren Köpfen sämtliche Hörspiele aneinanderhängen und uns gegenseitig vorsprechen werden. Laut iTunes beläuft sich die Spieldauer meines gesamten Hörspielarchivs auf total 3197 Stunden, und rechnen wir noch alle Fehler und unser Gelächter beim Zitieren dazu, dann sind wir schnell bei einem ganzen Jahr (und das ohne Pause). Ich glaub, es wäre besser, ich würde lernen, die Sachen nicht fertig machen zu wollen. Andernfalls riskiere ich, dass die Sachen mich fertigmachen.

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

Fehler gefunden?Jetzt melden.