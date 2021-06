Cham ZG – Festnetz nach Feuer in Leitungskanal unterbrochen In Cham ZG sind in der Nacht zahlreiche Leitungen in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Ein Brand zerstört in Cham mehrere Leitungen, das Festnetz ist unterbrochen. (27. Juni 2021) 20min/News-Scout

Kurz vor 0.30 Uhr hat es an der Zugerstrasse in Cham ZG gebrannt. Die Feuerwehr von Cham brachte den Brand gemäss der Zuger Polizei rasch unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Durch den Brand sind aber zahlreiche Leitungen «vollständig zerstört» worden, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst.

In Teilen der Region Cham Ost sind deshalb die Festnetzanschlüsse sowie die Internet- und Fernsehleitungen unterbrochen. Das Mobilfunknetz ist nicht betroffen.

Spezialisten sind dabei, die Situation zu prüfen. Die Wiederinstandstellung werde jedoch noch längere Zeit in Anspruch nehmen, heisst es weiter. Der Sachschaden sei beträchtlich. Noch ist die Brandursache unbekannt.

Der Schaden an den verbrannten Leitungen ist beträchtlich. Zuger Polizei

