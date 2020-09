Waldbrände in Südamerika – Feuchtgebiet in Flammen In Brasilien verwüsten die Brände sogar eine Sumpflandschaft. Wildtiere fliehen in Grossstädte. Christoph Gurk, Buenos Aires

Ein Feuerwehrmitglied versucht, ein Feuer in einem Gebiet des Amazonas-Dschungels unter Kontrolle zu bringen (11. August 2020). Foto: Ueslei Marcelino (Reuters)

Ein verkohlter Kaiman, Tapire mit versengter Haut und Jaguare, deren Pfoten bis auf die Knochen verbrannt sind: Es sind verstörende Bilder, die Umweltschützer aus dem Pantanal derzeit ins Netz stellen. Die Region im Südwesten Brasiliens ist eigentlich eines der grössten Feuchtgebiete der Erde, eine gigantische Sumpf- und Seenlandschaft, in der mehr Vogelarten leben als in ganz Europa. Riesenotter schwimmen hier normalerweise durch Flüsse, es gibt Hunderte Hyazinth-Aras und mehr Jaguare, als sonst irgendwo auf der Welt. Seit Jahrzehnten steht das Pantanal unter Naturschutz. Nun aber steht es in Flammen.