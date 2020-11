Feuerwehr-Einsatz in Winterthur – Feuer in Stadtkirche: Polizei geht von Brandstiftung aus und verhaftet Verdächtigen Die Kantonspolizei hat nach dem Brand vom Sonntag Nachmittag in der Stadtkirche einen 15-Jährigen fest. Sie geht derzeit von Brandstiftung aus. Samantha Zaugg , Till Hirsekorn

Die Stadtkirche ist bis auf Weiteres geschlossen: Bilder aus dem Inneren sind aus ermittlungstechnischen Gründen noch nicht öffentlich. Foto: Till Hirsekorn

Glück im Unglück. So könnte das Fazit nach dem Brand in der Stadtkirche lauten. Es entstand zwar ein hoher Sachschaden, doch ansonsten kam man glimpflich davon: Es wurde niemand verletzt, das Mobiliar wurde nicht beschädigt und sowohl die Bänkel als auch die Kanzel und die Orgel blieben intakt. Gebrannt hat es im Innern der Kirche, in welchem Bereich des Gebäudes gibt die Kantonspolizei aus ermittlungstechnischen Gründen noch nicht bekannt.

«Es riecht noch nach Rauch und beim Brand hat sich viel Russ und Feinstaub gebildet», sagt Alfred Frühauf, der Präsident der reformierten Kirchenpflege: «Aber wir gehen davon aus, dass wir am Sonntag wieder Gottesdienst in der Kirche feiern können.»

Am frühen Dienstagnachmittag hat die Kantonspolizei nun mitgeteilt, dass sie einen 15-jähirigen jungen Schweizer verhaftet und der Jugendanwaltschaft übergeben hat. Er wird verdächtigt, ein Feuer gelegt zu haben. Derzeit stehe «Brandtsiftung als Ursache im Vordergrund», wie es in der aktuellen Mitteilung heisst. Die Ermittlungen laufen weiterhin.

Beim Brand sei die Weihnachtskrippe im hinteren Teil des Kirchenschiffs vollständig zerstört worden. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren zehntausend Franken aus.

Letzter Alarm war ein Versehen

Ein Kirchenbrand kann zur Herausforderung für Rettungskräfte werden. Ältere Kirchen, wie die Stadtkirche in Winterthur, haben oft ein Kirchenschiff aus Holz. Dies sorgt dafür, dass sich die Flammen rasch ausbreiten können.

Deshalb ist die Kirche mit einem Frühwarnsystem ausgestattet. Überhaupt ist Vorbereitung wichtig, wenn es um den Schutz aussergewöhnlicher Gebäude geht. «Wir prüfen Objekte wie die Stadtkirche regelmässig, machen Begehungen, schauen uns Schwierigkeiten an und leiten daraus Taktiken ab», sagte der Winterthurer Feuerwehrkommandant Jürg Bühlmann letztes Jahr im Interview mit dem Landboten.

Zum letzten Mal wurde der Brandalarm vor drei Jahren ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus, und mussten ihre Fahrzeuge im Schrittempo durch die Altstadt zirkeln. An manchen Stellen sind die Durchfahrtswege für die grossen Löschfahrzeuege eng, dennoch ist jeder Winkel der Altstadt für die Feuerwehr erreichbar. Vor drei Jahren handelte es sich allerdings um einen Fehlalarm: Jemand hatte wohl aus Versehen den Alarmknopf gedrückt.

Schon mehrmals niedergebrannt

Früher gingen die Brände oft weniger glimpflich aus. Im 7. Und 8. Jahrhundert brannte die Kirche mehrmals ab. Damals war sie noch bedeutend kleiner und ganz aus Holz gebaut. Beim Stadtbrand von 1362 standen grosse Teile des Kirchenschiffs in Flammen. Die Feuersbrunst brachte gar eine Glocke zum Schmelzen.