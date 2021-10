Brand in Winterthur – Feuer zerstört Wohnung in Wülflingen In Wülflingen brannte am Dienstagabend eine Wohnung. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. UPDATE FOLGT

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend nach Wülflingen ausrücken. (Symbolbild) Foto: Marc Dahinden

Am Dienstagabend ist in einer Wohnung in Wülflingen ein Feuer ausgebrochen. Ein Nachbar alarmierte die Feuerwehr und klingelte alle Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Bett, berichtet 20 Minuten.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage den Wohnungsbrand in Wülflingen. Verletzte habe es keine gegeben. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

