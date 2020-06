Brand im Gewächshaus in Russikon – Feuer richtete grossen Schaden an In einem Gewächshaus in Russikon ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Franken.

In der Nacht auf Dienstag stand die Feuerwehr in Russikon im Einsatz. Kapo ZH

Beim Brand in einem Gewächshaus ist am späten Pfingstmontagabend in Russikon ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken entstanden. Verletzt worden ist niemand, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Die Polizei wurde gegen 22.30 Uhr alarmiert. Die sofort ausgerückte Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt. Die genaue Ursache des Feuers ist zurzeit nicht bekannt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren Russikon und Hittnau sowie vorsorglich der Rettungsdienst des Spitals Uster im Einsatz.

( far )