Brand in Winterthur – Feuer verursacht hohen Sachschaden in Mehrfamilienhaus In den frühen Morgenstunden evakuierte die Feuerwehr die Bewohner. Verletzt wurde niemand, und die Wohnungen konnten kurz danach wieder benützt werden.

Wie hoch der verursachte Schaden ist, wird derzeit abgeklärt. Er dürfte beträchtlich sein. Foto: Kapo Zürich

In der Nacht auf Dienstag meldete ein Anwohner kurz nach 3.30 Uhr, dass ein Mehrfamilienhaus an der Bachtelstrasse brenne. Die sofort ausgerückte Feuerwehr brachte das Feuer im Dachbereich rasch unter Kontrolle. Sämtliche Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen können, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Die evakuierten Personen blieben alle unverletzt und konnten kurz nach vier Uhr in ihre Wohnungen zurück.

Die genaue Ursache des Feuers ist zurzeit nicht geklärt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur untersucht. Neben der Kantonspolizei standen die Stadtpolizei Winterthur, Schutz & Intervention Winterthur sowie der Rettungsdienst des Spitals Winterthur im Einsatz.

