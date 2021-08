Flammen in Winterthur-Töss – Feuer zerstört zwei Fahrzeuge Am Dienstagmittag brach in einem parkierten Lieferwagen beim Kafi Ziegelstei an der Dättnauerstrasse in Töss ein Feuer aus. Zwei weitere Autos und ein anliegendes Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen – verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr löschte den Brand beim Kafi Ziegelstei, bevor die Flammen auf weitere Fahrzeuge übergreifen konnten. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Kurz nach 11.30 Uhr ging bei der Stadtpolizei die Meldung ein, dass in einem Lieferwagen, welcher neben einem Wohnhaus parkiert war, ein Feuer ausgebrochen sei. Wenig später erfolgte eine weitere Meldung, dass ein nebenan abgestelltes Fahrzeug ebenfalls Feuer gefangen habe, wie es in einer Mitteilung heisst. Die sofort ausgerückten Patrouillen der Stadtpolizei und der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur trafen auf zwei Fahrzeuge in Vollbrand. Ein weiteres Auto drohte ebenfalls in Brand zu geraten.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden

Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen auf das Wohnhaus an der Dättnauerstrasse zu verhindern und das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den drei Fahrzeugen sowie an der Fassade und den Scheiben des anliegenden Gebäudes entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Neben der Stadtpolizei Winterthur und der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Brandstiftung kann jedoch ausgeschlossen werden.

mcp

Fehler gefunden?Jetzt melden.