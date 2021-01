Brand im Elektroverteiler – Feuerwehr evakuiert Pflegezentrum in Bauma Wegen einer Rauchentwicklung mussten am Mittwochvormittag mehrere Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims in Bauma evakuiert werden. Verletzt worden ist niemand.

Die Feuerwehr musste am Mittwoch zu diesem Pflegezentrum in Bauma ausrücken. Foto: PD / Kantonspolizei Zürich

Kurz vor 9.30 Uhr stellten Mitarbeiter des Pflegezentrums in Bauma am Mittwoch eine Rauchentwicklung im Bereich eines Elektroverteilers fest. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurden die im betreffenden Abschnitt im zweiten Obergeschoss anwesenden Personen durch die Mitarbeitenden umgehend in Sicherheit gebracht. Drei Angestellte des Pflegezentrums wurden medizinisch überprüft. Verletzt wurde niemand.

An der Elektroinstallation entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Franken. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach rund zwei Stunden wieder in die Etage zurückkehren.

Die Ursache der Rauchentwicklung wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich zusammen mit dem Forensischen Institut Zürich untersucht. Neben der Kantonspolizei Zürich standen zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt von Regio 144 sowie die Feuerwehren Bauma und Turbenthal-Wila-Wildberg im Einsatz.

mst