Wegen Rauchentwicklung – Schulhaus in Männedorf evakuiert Am Donnerstagvormittag mussten die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Hasenacker 2 in Männedorf vorübergehend in der Turnhalle untergebracht werden. Grund war eine Rauchentwicklung. UPDATE FOLGT

Das Schulhaus Hasenacker 2 in Männedorf musste am Donnerstag vorübergehend evakuiert werden. Michael Trost

Eine «Pause» der besonderen Art erlebten am Donnerstagvormittag die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Hasenacker 2 in Männedorf. Wie die Schule in einem Informationsschreiben an die Eltern mitteilt, wurde das Schulhaus vorübergehend evakuiert. Die Schülerschar musste ihre Klassenräume verlassen und wurde in der Turnhalle untergebracht.

Grund für die Evakierung war eine Rauchentwicklung in einem geschlossenen Raum des Schulhauses. Feuerwehr und Ambulanz wurden aufgeboten. Zu Schaden gekommen ist gemäss Angaben der Schule niemand: Alle seien wohlauf.

Unterricht findet am Nachmittag wieder statt

Warum es zur Rauchentwicklung kam ist derzeit nicht bekannt. Die Ursache wird ermittelt. Es hatten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Personen in dem Raum aufgehalten.

Wie die Schule weiter mitteilt, hat die Feuerwehr das Gebäude am Mittag bereits wieder frei gegeben, der Unterricht findet am Nachmittag gemäss Stundenplan statt. Obwohl es immer noch nach Rauch rieche, seien keine gesundheitsschädlichen Stoffe vorhanden.

mst