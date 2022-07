Folgen der Hitze – Feuerwehr löscht baumhohe Flammen im Wald von Embrach Durch die Trockenheit brannte im Wald von Embrach am Freitagabend ein Hackholzhaufen lichterloh. Bei den Löscharbeiten kam auch eine Drohne zum Einsatz. Thomas Mathis

Die Flammen erreichten die Baumwipfel im Embracher Wald. Foto: Feuerwehr Embrachertal

Die heissen Tage trocknen die Vegetation aus. Entsprechend wenig braucht es, dass es zu einem Waldbrand kommt. Im Kanton Zürich ist die Gefahr für Waldbrände derzeit erheblich, die dritte von fünf Gefahrenstufen. Zu einer heiklen Situation kam es am Freitagabend im Wald bei der Hard in Embrach, als ein Hackholzhaufen in Brand geriet. «Es hat in kurzer Zeit beeindruckend stark gebrannt, die Flammen waren teilweise so hoch wie die Baumwipfel», sagt Michael Gerschwyler, Kommandant der Feuerwehr Embrachertal. Glücklicherweise sei der Brand früh gemeldet worden.

Insgesamt 22 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Sie brachten den Brand innert kurzer Zeit unter Kontrolle. «Bei dieser Trockenheit braucht es nur ganz wenig, um ein solches Feuer auszulösen.» Bei den Löscharbeiten erhielt die Feuerwehr Embrachertal auch Unterstützung von Schutz & Rettung Zürich (SRZ), die mit einer Drohne vor Ort war. Mit dieser haben die Einsatzkräfte das Gebiet abgeflogen, um sicherzustellen, dass es keine weiteren Brandnester im Wald hat.

Diese Drohne von Schutz & Rettung Zürich kam in Embrach zum Einsatz. Foto: Sabina Bobst

Drohne spürt Wärmequelle auf

Laut Gerschwyler war dies das erste Mal, dass die Feuerwehr Embrachertal durch das Drohnenpikett von SRZ unterstützt wurde. «Gerade bei Dunkelheit in der Nacht hilft das enorm», sagt der Kommandant. Die Kontrolle auf Sicht durch Feuerwehrleute sei viel schwieriger. Prompt hat die Drohne eine Stelle mit einer Wärmequelle angegeben. «Bei einer anschliessenden Kontrolle erwies sich das als Feuerstelle, an der mehrere Personen gebrätelt haben», so Gerschwyler.

Der Feuerwehrkommandant geht davon aus, dass der Brand durch Menschen verursacht worden ist. Die Feuerwehr hatte auch einen Post auf Social Media veröffentlicht. Darin heisst es zum Schluss: «Seid vorsichtig im Umgang mit offenem Feuer, Rauchwaren eingeschlossen, und helft uns mit, die gebeutelte Natur zu schützen.» Bei der Kantonspolizei Zürich laufen Ermittlungen zur Brandursache.

Bräteln bei erheblicher Gefahr?

Bei erheblicher Waldbrandgefahr dürfen Grillfeuer nur in bestehenden Feuerstellen entfacht werden. Das Feuer ist immer zu beobachten und Funkenwurf sofort zu löschen. Ebenfalls sollen die Feuerstellen vor dem Verlassen vollständig mit Wasser gelöscht werden. Bei starkem und böigem Wind ist auf Feuer zu verzichten. Ab Stufe 4 sind Feuer im Freien generell verboten. Um Waldbrände zu verhindern, soll brennendes oder glühendes Material wie Zigaretten oder Zündhölzer nicht weggeworfen werden.

