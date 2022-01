Fast 1400 Einsätze in Winterthur – Feuerwehr rückte 2021 so oft aus wie nie zuvor Das Jahr 2021 hat die Einsatzkräfte von Schutz und Intervention Winterthur stark gefordert. Trotz Corona-Pandemie verfügte die Feuerwehr aber immer über genügend Personal.

Viel Arbeit im Jahr 2021 – die Feuerwehr Winterthur bei einem Brandeinsatz. Foto: Schutz und Intervention Winterthur

1398-mal rückte die Feuerwehr im Jahr 2021 in Winterthur und Umgebung aus. Das ist ein neuer Rekord. Wie Schutz und Intervention Winterthur (SIW) am Montag mitteilte, handelt es sich um das grösste Einsatzvolumen in der Geschichte der Organisation. Die «Tausendergrenze» bei den Einsätzen war bisher erst einmal geknackt worden, nämlich im Jahr 2018. Im Jahr 2020 stand die Feuerwehr nur 953-mal im Einsatz.

Massgeblicher Auslöser für die vielen Feuerwehreinsätze in der ersten Jahreshälfte war das Wetter. Allein die heftigen Schneefälle von Mitte Januar machten 220 Einsätze innerhalb von vier Tagen notwendig. Ebenfalls stark gefordert war die Feuerwehr im Juli 2021, als mehrfach heftige Gewitter über die Region zogen.

Deutlich zugenommen hat 2021 die Anzahl der Einsatzstunden zugunsten der Bevölkerung – und zwar von 9442 Stunden im Jahr 2020 auf 11’820 Stunden im Jahr 2021. Dabei entfielen 4471 Stunden auf die Brandbekämpfung und 2700 Stunden auf die Bewältigung von Elementarereignissen.

Auch die zu SIW gehörende Zivilschutzorganisation Winterthur und Umgebung (ZSO WIUM) war mit insgesamt 10 Einsätzen gefordert und leistete vor allem Unterstützungsarbeiten für die Feuerwehr.

Nur wenige Ausfälle durch Corona

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie forderten Schutz und Intervention Winterthur vor allem in organisatorischer Hinsicht. Wie es in der Medienmitteilung heisst, mussten die vorhandenen Schutzkonzepte wegen der Pandemie laufend angepasst werden. Planbare Dienstleistungen und Veranstaltungen hätten pandemiebedingt grösstenteils nicht durchgeführt werden können.

Erfreulich sei jedoch, dass SIW mit dem bestehenden Personal jederzeit einsatzbereit gewesen sei. Man habe nur sehr wenige Corona-bedingte Ausfälle zu verzeichnen gehabt.

