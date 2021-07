Hochwasserschutz in Ellikon – Feuerwehr stellt Schutzwände am Rheinufer auf In Ellikon am Rhein wurden am Freitagvormittag vorsorglich entlang des Rheinufers mobile Schutzwände aufgestellt. Zeitgleich muss das steigende Grundwasser in den Rhein gepumpt werden. Roland Müller

In Ellikon schützen nicht Sandsäcke vor Hochwasser, sondern Schutzmauern. Foto: Roland Müller Die Schutzmauern sollen das Dorfzentrum schützen. Foto: Roland Müller 1 / 2

Am Freitagvormittag haben sich die Verantwortlichen für den Hochwasserschutz in Ellikon am Rhein entschlossen, entlang des Rheinufers vorsorglich Schutzwände aufzustellen. Letztmals war dies im Juni 2013 sowie im Juni 2016 der Fall.

Der Rhein und die Thur führen derzeit beide grosse Wassermengen mit sich, die Tendenz ist steigend. Bei der Thurmündung können sich die zwei Flüsse auch gegenseitig aufstauen, dadurch könnte sich die Situation weiter verschärfen: Das malerische Ellikon läuft Gefahr, durch den überschwappenden Rhein unter Wasser gesetzt zu werden. Um die Mittagszeit am Freitag führte der Rhein 735 Kubikmeter (m³) Wasser und die Thur 400 m³ Wasser. Damit erreichte der Rhein bereits knapp die zweitoberste Stufe bei der Anlegestelle der Rheinfähre.

Feuerwehr im Einsatz

Für den rasch erfolgten Aufbau der entsprechenden Elementwände, für die am Boden Halterungs- und Befestigungsteile vorhanden sind, stand die Feuerwehr Weinland im Einsatz. Vorerst beschränkte sich das Aufstellen auf den knapp 300 Meter langen gefährdeten Abschnitt entlang des Ufers zum Dorf.

In einem weiteren Schritt können rheinaufwärts zusätzlich Wände bis an die Hangböschung unterhalb des Pontonierhauses aufgestellt werden. Zugleich sind auch die Pumpen in den zahlreichen Sammelschächten im Dorf montiert worden, mit welchen das ebenfalls ansteigende Grundwasser in den Rhein abgepumpt wird. Mit dem steigenden Rhein hebt sich auch parallel der Grundwasserpegel an. Das könnte im Dorfkern Überflutungen zur Folge haben – trotz Schutzmauern.

Das Grundwasser wird in den Rhein gepumpt. Foto: Roland Müller

