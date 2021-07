Unwetter fordern Feuerwehr – Feuerwehr Winterthur leistet so viele Einsätze wie noch nie In nur sieben Monaten stand Schutz und Intervention Winterthur häufiger im Einsatz als sonst in einem ganzen Jahr. Die Hauptgründe sind die Unwetter, doch es brannte auch öfter. Gregory von Ballmoos

Das Unwetter vor zwei Wochen forderte auch Schutz und Intervention Winterthur stark. Foto: Markus Brupbacher

Das Jahr 2021 hatte kaum begonnen, als die Schutz und Intervention schon ein erstes Mal ausrückte. Am 1. Januar um 00.39 Uhr ging der erste Alarm ein. Acht Personen rückten in zwei Autos zu einem Containerbrand in Töss aus. Es war der Startschuss in ein Rekordjahr. Bis am Morgen des 30. Juli 2021 stand Schutz und Intervention – der Zusammenschluss von Zivilschutz und Feuerwehr – schon 1021-mal im Einsatz. Das sind mehr Einsätze als im Jahr 2020 oder im Jahr 2019.

«Ein Schadensbild wie ich es noch nie gesehen habe», sagt Jürg Bühlmann, Kommandant von Schutz und Intervention Winterthur, über das Unwetter im Gebiet Lantig und Radhof. Foto: LAB

Jürg Bühlmann, Kommandant von Schutz und Intervention Winterthur, sagt: «Es ist bis jetzt ein Rekord in Anführungszeichen. Rund 1000 Einsätze pro Jahr sind normal, aber so früh im Jahr hatten wir die Zahl noch nie erreicht.»

