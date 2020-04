Brand in Winterthur – Feuerwehreinsatz in der Altstadt Ein Kaminbrand in der Steinberggasse hat am Mittwochnachmittag zu einem Löscheinsatz der Feuerwehr geführt.

Am Mittwochnachmittag rückten mehrere Feuerwehrfahrzeuge zu einem Einsatz in die Steinberggasse aus. gvb

In der Winterthurer Innenstadt musste die Feuerwehr am frühen Mittwochnachmittag zu einem Löscheinsatz ausrücken. Wie die Stadtpolizei mitteilt, wurde sie alarmiert, weil es in einem Kamin eines Mehrfamilienhauses in der Steinberggasse zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass sich im Haus ein leichter Kaminbrand entwickelt hatte und brachten diesen mithilfe eines ebenfalls aufgebotenen Kaminfegers rasch unter Kontrolle. Kaminbrände entstehen in der Regel durch Schmutzrückstände im Kamin bei mangelhafter respektive nicht regelmässiger Reinigung.

Keine Verletzten

Obwohl vorsorglich auch die Ambulanz aufgeboten worden war, führte der Kaminbrand zu keinen Verletzten. Ein allfälliger Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Ein Kaminfeger bringt den Brand schnell unter Kontrolle. mcl Neben der Feuerwehr und der Polizei, war auch die Ambulanz vorsorglich zum Brandherd ausgerückt. mcl 1 / 2

( huy )